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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 08:52

I Seminário do IAB-RS debate o protagonismo de mulheres negras no planejamento urbano neste fim de semana

Evento abre debates sobre Novembro Negro e acontece na sexta (30) e sábado (31), com apresentações de Neguinha MC, DJ Barbosa e Baile Racional

Evento abre debates sobre Novembro Negro e acontece na sexta (30) e sábado (31), com apresentações de Neguinha MC, DJ Barbosa e Baile Racional

IAB-RS/DIVULGAÇÃO/JC
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O que muda quando as mulheres negras ocupam o centro das discussões sobre o planejamento urbano? Essa reflexão conduz o I Seminário E se as mulheres negras produzissem as cidades?, promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) em parceria com o Laboratório Encruzilhada. O evento, que abre os debates do Novembro Negro, ocorre nesta sexta-feira (30) e sábado (31), no Solar do IAB-RS (Rua General Canabarro, 363).

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