Campeonato Estadual de Batalha de Rima celebra 10 anos com parceria inédita neste domingo (1)

O Campeonato Estadual de Batalhas de Rima do Rio Grande do Sul (CEBR-RS) completa dez anos em 2026 e celebra sua trajetória com a grande Final Estadual neste domingo (1). A partir das 14h, o Museu da Cultura Hip Hop RS (Rua Parque dos Nativos, 545) recebe a maior disputa de freestyle do Sul do Brasil. Em jogo, além do prêmio de R$ 5 mil para o campeão, está a vaga para representar o Estado no consagrado Duelo de MCs Nacional. A entrada no evento é gratuita.
Ao todo, 16 MCs se enfrentam no palco após participarem de um circuito que envolveu mais de 35 batalhas seletivas regionais pelo Rio Grande do Sul. A edição histórica marca ainda o lançamento de uma parceria inédita entre o CEBR-RS e o Museu da Cultura Hip Hop RS, que visa garantir suporte material e sustentabilidade às organizações periféricas que realizam as disputas ao longo do ano. Para aproximar a comunidade de todo o Estado, a iniciativa disponibilizará transporte em vans para o público do interior, conectando mais de 10 cidades, como Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Bagé e Lajeado.
A Final Estadual conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre e da OSC Cirandar. Criado em 2016 para inserir o Estado no circuito nacional de rimas, o campeonato consolidou-se como um dos principais espaços de expressão da juventude e de valorização da cultura urbana gaúcha.
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