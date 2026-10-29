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CapaCulturaMúsica

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 13:25

Shows de BTS em São Paulo podem mover mais de R$ 330 milhões

Com três datas lotadas, grupo sul-coreano deve reunir público de 250 mil pessoas

Com três datas lotadas, grupo sul-coreano deve reunir público de 250 mil pessoas

BIGHIT MUSIC / NETFLIX / AFP/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
O grupo sul-coreano BTS se apresentou ontem em São Paulo para uma plateia de cerca de 85 mil pessoas, lotando o Morumbis. Em turnê, o septeto ainda fará mais dois shows na cidade, na sexta (30) e no sábado (31), sempre com ingressos esgotados. Ao todo, os tíquetes foram procurados por mais de 1 milhão de pessoas e apenas 15% conseguiram realizar a compra. 

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