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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 19:49

Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira com 700 atrações

Com destaque para vozes femininas, literatura infantojuvenil e presenças internacionais, evento segue até dia 17 de novembro

Com destaque para vozes femininas, literatura infantojuvenil e presenças internacionais, evento segue até dia 17 de novembro

/FABIOLA CORREA/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
A 72ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (30) e vai trazer à Praça da Alfândega mais de 700 eventos culturais. A programação vai até dia 15 de novembro, com funcionamento diário das 10h às 20h, reunindo leitores, escritores e livreiros em atividades para diferentes faixas etárias. A cerimônia de abertura oficial ocorre às 17h, no Espaço Petrobras Carlos Urbim. A programação completa está no site da Feira.

A patrona desta edição é a escritora, antropóloga e educadora Heloisa Pires Lima, primeira mulher negra a ocupar o posto na história da Feira. São esperados nos 17 dias de evento um público de 1,5 milhão de pessoas, que vai poder visitar as 79 bancas, distribuídas entre a área geral e os espaços dedicados ao público infantil e juvenil.

Sessões de autógrafos, encontros com escritores, oficinas literárias, saraus, apresentações musicais, shows e teatro estão entre as mais de 700 atividades ofertadas pela Feira – que este ano tem destaque especial para as mulheres e o universo infantojuvenil. Sob o mote ‘Essência que faz histórias’, a edição de 2026 celebra a relação construída entre a Feira e a Capital gaúcha ao longo de mais de sete décadas.

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