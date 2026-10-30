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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 14:23

Feira Mosaico reúne moda, design e gastronomia na praça do Multipalco Eva Sopher

A feira reúne marcas autorais de moda, design, bem-estar e gastronomia na praça do Multipalco Eva Sopher.

A feira reúne marcas autorais de moda, design, bem-estar e gastronomia na praça do Multipalco Eva Sopher.

RAFA FERRETTI/DIVULGAÇÃO/JC
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A Feira Mosaico ocupa a área externa do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089) neste sábado (31), das 11h às 19h, com entrada gratuita. O evento reúne cerca de 20 expositores, entre artistas e designers gaúchos, com marcas autorais de moda, design, bem-estar e gastronomia. Entre os estandes, há peças de decoração em macramê e em concreto, velas aromáticas, plantas suculentas, mantas, cangas, roupas, calçados femininos e joias e semijoias de porcelana, pedras e prata, além de geleias, chutneys, antepastos, brownies, bolos e doces gregos. Em caso de chuva, o evento será transferido para uma nova data, a ser divulgada no site e na rede social do Theatro São Pedro.

Às 17h30min, na Concha Acústica, o Encontro de Flautas Doces do Projeto Orquestra Jovem Theatro São Pedro apresenta um concerto gratuito, com estudantes, professores e instrumentistas, em um intercâmbio entre projetos sociais, instituições de ensino e grupos artísticos. A feira tem outras três edições confirmadas até o fim do ano, em 7 e 21 de novembro e 5 de dezembro.

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