Loma Solaris e Stephanie Soeiro fazem show inédito em homenagem a Horacina Corrêa

As cantoras Loma Solaris e Stephanie Soeiro fazem show inédito nesta sexta-feira (30), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). Acompanhadas por Mel Souza ao piano e Naná Senna na percussão, o repertório resgata momentos da música popular brasileira, com canções de compositores como Noel Rosa e Ary Barroso. A apresentação integra o projeto Horacina Corrêa convida - Uma voz abre caminho para outras vozes, que reúne diferentes gerações de artistas negras gaúchas e homenageia Horacina Corrêa, pioneira da Era de Ouro do Rádio de Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 40,00, no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco.
Loma, que completou 50 anos de carreira em 2026, começou a cantar ainda na infância, no coral da escola, e Stephanie, que transita por indie, folk, música celta e MPB, iniciou a trajetória na Orquestra Villa-Lobos. O projeto, idealizado por Álvaro RosaCosta, da Fundação Theatro São Pedro, teve quatro edições desde julho e será atração da reabertura do Theatro São Pedro, em evento para convidados, em 26 de novembro. Horacina, nascida em 1913, foi uma das primeiras cantoras negras do estado a fazer sucesso e, em 1938, gravou em Buenos Aires o samba Alto da Bronze.
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