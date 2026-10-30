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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 12:00

Yago Oproprio apresenta a mixtape ‘À La Carte’ no Opinião

Depois de três shows esgotados em Porto Alegre, Yago Oproprio volta ao Opinião com os singles 'Hong Kong' e 'O Meu Melhor'.

Depois de três shows esgotados em Porto Alegre, Yago Oproprio volta ao Opinião com os singles 'Hong Kong' e 'O Meu Melhor'.

VICTOR CORREA/DIVULGAÇÃO/JC
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O rapper Yago Oproprio se apresenta neste sábado (31), às 20h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), com um show que dá destaque à mixtape À La Carte, lançada neste ano. No repertório, ele inclui os singles novos Hong Kong e O Meu Melhor, além dos melhores momentos do álbum Oproprio, de 2024. Restam poucos ingressos, que custam a partir de R$ 105,00 pelo Sympla.

Nascido na zona leste de São Paulo, Yago cresceu em contato com a arte e a música latino-caribenha, em parte durante o período em que morou com a mãe na Venezuela. Ao voltar ao Brasil, na adolescência, dedicou-se ao skate, ao teatro e às rimas, transitando entre o funk e o rap e flertando com a MPB. Estreou em 2023 com o EP O Inquilino e consolidou sua presença na cena com Oproprio, disco que aborda suas vivências na periferia paulistana. Com sete faixas, a mixtape À La Carte conta com participações de Jean Tassy, Rô Rosa e João Swe.

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