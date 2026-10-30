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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 11:15

CCMQ recebe a primeira edição da Feira Mixuruca, de produção gráfica independente

A feira reúne editoras, artistas e coletivos com livros, zines, gravuras e outros impressos autorais.

A feira reúne editoras, artistas e coletivos com livros, zines, gravuras e outros impressos autorais.

THIELE ELISSA/DIVULGAÇÃO/JC
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A primeira edição da Feira Mixuruca acontece no sábado (31), das 13h às 19h, na Travessa dos Cataventos, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), com transferência para o 5º andar em caso de chuva. Promovida pela livraria Bancaberta, a feira reúne editoras, artistas, coletivos e criadores autorais, com livros, zines, revistas, gravuras, pôsteres e outros impressos à venda. A programação inclui quatro painéis gratuitos no Auditório Luís Cosme, no 4º andar, sobre carreira nas artes visuais, feiras gráficas em Porto Alegre, mercado de quadrinhos e produção de um livro, além de oficinas gratuitas de encadernação, bordado em capas de livros, pintura de bandeiras com aquarela e passaportes da memória, com inscrição pelo link da bio da Bancaberta.

Programação completa

Painéis (Auditório Luís Cosme, 4º andar)
11h às 12h30 – Mesa 1: Carreira em artes visuais: entre o mercado e a obra autoral
14h às 15h30 – Mesa 2: Feiras gráficas em Porto Alegre: curadoria, circulação e comunidade
15h30 às 17h – Mesa 3: Quadrinhos: criação crítica e mercado
17h às 18h30 – Mesa 4: Os bastidores da criação de um livro

Oficinas (5º andar)
14h – Pintando Bandeiras com Aquarela, na Sala Lili Inventa o Mundo
14h30 – Encadernação, no Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE)
16h – Bordado em Capa de Livro, no CDE
17h – Crie seu Passaporte da Memória, na Sala Lili Inventa o Mundo

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