CCMQ recebe a primeira edição da Feira Mixuruca, de produção gráfica independente

A primeira edição da Feira Mixuruca
acontece no sábado (31)
, das 13h às 19h
, na Travessa dos Cataventos
, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), com transferência para o 5º andar em caso de chuva. Promovida pela livraria Bancaberta
, a feira reúne editoras, artistas, coletivos e criadores autorais, com livros, zines, revistas, gravuras, pôsteres e outros impressos à venda. A programação inclui quatro painéis gratuitos
no Auditório Luís Cosme, no 4º andar, sobre carreira nas artes visuais, feiras gráficas em Porto Alegre, mercado de quadrinhos e produção de um livro, além de oficinas gratuitas
de encadernação, bordado em capas de livros, pintura de bandeiras com aquarela e passaportes da memória, com inscrição pelo link da bio da Bancaberta
.Programação completaPainéis (Auditório Luís Cosme, 4º andar)
11h às 12h30 – Mesa 1: Carreira em artes visuais: entre o mercado e a obra autoral
14h às 15h30 – Mesa 2: Feiras gráficas em Porto Alegre: curadoria, circulação e comunidade
15h30 às 17h – Mesa 3: Quadrinhos: criação crítica e mercado
17h às 18h30 – Mesa 4: Os bastidores da criação de um livroOficinas (5º andar)
14h – Pintando Bandeiras com Aquarela
, na Sala Lili Inventa o Mundo
14h30 – Encadernação
, no Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE)
16h – Bordado em Capa de Livro
, no CDE
17h – Crie seu Passaporte da Memória
, na Sala Lili Inventa o Mundo