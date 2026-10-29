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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 10:28

72ª Feira do Livro: fique por dentro da programação da primeira semana

Feira do Livro de Porto Alegre abre na sexta-feira (30), com programação gratuita das 10h às 20h.

Feira do Livro de Porto Alegre abre na sexta-feira (30), com programação gratuita das 10h às 20h.

EDUARDO FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC
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A 72ª Feira do Livro de Porto Alegre abre nesta sexta-feira (30), com cerimônia às 17h no Teatro Petrobras Carlos Urbim, e ocupa a Praça da Alfândega até 15 de novembro, das 10h às 20h, com programação gratuita. Além das atividades na praça, o evento terá pelo segundo ano o FeiraCast, podcast oficial com apresentação e curadoria de Paula Taitelbaum, que reúne conversas com autores, pensadores e artistas gravadas ao vivo e transmitidas pelo YouTube. Confira abaixo a programação do podcast e uma agenda de lançamentos e sessões de autógrafos até 6 de novembro.

FeiraCast

Os episódios, com cerca de 45 minutos, vão ao ar ao vivo entre 14h30min e 15h15min, direto do SZ Working (Andradas, 860). Os temas e convidados da primeira semana são:

- 2/11 (segunda-feira) - O entusiasmo: Heloisa Pires Lima e Martha Medeiros
- 3/11 (terça-feira) - A solidão: José Eduardo Agualusa e Filipa Fonseca Silva
- 4/11 (quarta-feira) - A paixão: Thalita Rebouças e Tino Freitas
- 5/11 (quinta-feira) - A inquietude: Nina Rizzi e Otávio Jr.
- 6/11 (sexta-feira) - A rebeldia: Eduardo Bueno e Hamilton Vaz Pereira, com participação de Rita Von Hunty

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