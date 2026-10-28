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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 08:59

Ruy Castro repete vitória no Jabuti e Eliana Alves Cruz ganha melhor romance literário

Ruy Castro foi consagrado o autor da melhor obra do ano pelo livro-reportagem "Trincheira Tropical"

Ruy Castro foi consagrado o autor da melhor obra do ano pelo livro-reportagem "Trincheira Tropical"

Prêmio Jabuti/Divulgação/JC
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Agências
A 68ª edição do Prêmio Jabuti aconteceu na noite desta terça-feira (27), em cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista. Disputaram cinco finalistas em cada uma das 23 categorias. Pelo segundo ano consecutivo, o biógrafo e escritor Ruy Castro foi consagrado o autor do melhor livro do ano pelo prêmio Jabuti, agora pelo livro-reportagem "Trincheira Tropical".
A obra investiga os efeitos da Segunda Guerra Mundial na vida dos cariocas e a participação deles no conflito europeu. O enredo também ganhou na categoria de biografia e reportagem. No ano passado, Castro foi eleito por sua coletânea de crônicas sobre Tom Jobim, premiada entre as crônicas.

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