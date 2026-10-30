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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 10:00

MuseCom inaugura exposição sobre a indústria de jogos digitais no Rio Grande do Sul

A mostra reúne revistas, consoles, gameplays e fliperamas que contam a história dos jogos digitais no Rio Grande do Sul.

A mostra reúne revistas, consoles, gameplays e fliperamas que contam a história dos jogos digitais no Rio Grande do Sul.

MUSECOM/DIVULGAÇÃO/JC
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O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) inaugura no sábado (31), às 12h, a exposição GameRS, que apresenta a trajetória da indústria de jogos digitais no estado. A mostra fica no mezanino do museu (Andradas, 959) até 27 de março de 2027, com visitação gratuita de segunda a sábado, das 10h às 19h. É uma realização do MuseCom, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), em parceria com a PUCRS, a Universidade Feevale e a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul (ADJogosRS), com patrocínio do Banrisul.

A exposição tem três núcleos e reúne revistas, mídias, consoles, gameplays e fliperamas. O primeiro trata do surgimento da indústria, popularizada a partir dos anos 1990, quando foram produzidos os primeiros jogos gaúchos, como os clássicos Guimo e Hades 2. O segundo destaca a articulação entre educação, tecnologia e inovação na capacitação e no fomento aos profissionais do setor. O terceiro foca nos jogos, resultado da união entre pesquisa, criatividade e inovação, que consolida o estado como o terceiro maior polo brasileiro do setor.

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