Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 18:25

Roberto Cordovani faz estreia nacional de ‘De Dalí a Salvador’ no Teatro Simões Lopes Neto

Roberto Cordovani interpreta Salvador Dalí em espetáculo que reúne projeções de obras e trilha com composições de Lorca.

Roberto Cordovani interpreta Salvador Dalí em espetáculo que reúne projeções de obras e trilha com composições de Lorca.

GABRIEL JAMAL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O ator e diretor Roberto Cordovani estreia neste sábado (31), às 20h, e domingo (1º), às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), o espetáculo De Dalí a Salvador, com estreia nacional em Porto Alegre. Em 1h20min, ele recria o pintor surrealista Salvador Dalí, com projeções de obras e oito trocas de figurino. Os ingressos custam entre R$ 120,00 e R$ 180,00, com venda pelo site do Theatro São Pedro. Classificação de 16 anos.

Conhecido pelo papel do vilão Sebastião Quirino na novela Novo Mundo, Cordovani assina o texto e a direção, e Rosana Puccia aparece em projeção como Gala, esposa de Dalí. A trilha traz composições de Federico García Lorca, e o espetáculo trata dos medos e traumas do pintor e de sua relação com suas companheiras. 

Notícias relacionadas