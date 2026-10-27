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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 14:29

Conheça Liliana Cardoso, futura Secretária de Cultura do Governo Zucco

Declamadora, tradicionalista e filha de Oxum será primeira mulher negra a ocupar o cargo

Declamadora, tradicionalista e filha de Oxum será primeira mulher negra a ocupar o cargo

Tânia Meinerz/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
O governador eleito Luciano Zucco anunciou na manhã desta terça-feira (27) os primeiros nomes de seu secretariado. Liliana Cardoso foi a escolhida para a Secretaria da Cultura e será a primeira mulher negra a ocupar o cargo

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