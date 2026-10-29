Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 14:00

Mostra de Cinema das Missões volta a exibir filmes nas ruínas de São Miguel Arcanjo

As ruínas da antiga catedral de São Miguel Arcanjo viram sala de cinema ao ar livre na quarta edição da mostra.

As ruínas da antiga catedral de São Miguel Arcanjo viram sala de cinema ao ar livre na quarta edição da mostra.

RAISA & THIAGO MANN/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A quarta edição da Mostra de Cinema das Missões acontece desta quinta-feira (29) a domingo (1º), em São Miguel das Missões, com atividades no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo (São Luiz, s/nº) e no Tenondé Park Hotel (São Miguel, 664, São Miguel das Missões). Todas as atividades são gratuitas, mas é preciso retirar ingressos antecipadamente pelo Sympla. O evento transforma as ruínas da antiga catedral, Patrimônio Mundial da Unesco, em sala de cinema ao ar livre, e neste ano integra a celebração dos 400 anos da presença das Missões Jesuíticas no sul do Brasil.

Pela primeira vez, a mostra, que tradicionalmente só exibe curtas-metragens, projeta um longa: A Missão (1986), de Roland Joffé, com Robert De Niro, Jeremy Irons e Liam Neeson, que completa 40 anos e será exibido no sábado (31), nas ruínas. Também estreiam os pocket shows musicais, com Renan Goulart no sábado e Clarissa Ferreira no domingo, em um palco paralelo em frente às ruínas, e a Sessão Suspeita, exibição noturna com bebidas, em parceria com a Suspeito Vinhos, para maiores de 18 anos, na sexta-feira (30), no Tenondé Park Hotel. A curadoria reúne curtas do Rio Grande do Sul e de outras regiões do Brasil, além de filmes recentes de Portugal, Polônia, Grécia, Eslovênia e Canadá.

Há ainda duas exposições: A Cobra Grande entre as ruínas: Entidades, de Jaider Esbell, no Museu das Missões, em parceria com o MACRS, e Território em Contexto: da imagem ao chão, com obras de Paulo Nazareth, Laryssa Machada e Tuane Eggers, no Tenondé Park Hotel. O evento, em parceria com o Iphan, inclui visitas guiadas para escolas, conversas e debates com realizadores. Criada em 2023, a mostra teve a quarta edição anunciada durante o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, quando foi entregue o Prêmio Voz da Terra a Fernanda Montenegro.

Programação completa

Quinta-feira, 29 de outubro
14h – Programa educativo com as escolas de São Miguel das Missões, com visita guiada à montagem da estrutura do cinema e exibição de um curta na Sala Sacristia
19h30 às 21h – Sessão nas Ruínas, com os curtas Um Corpo sem Cavalo?, de Lara Fuke (Brasil, 2026); Presépio, de Felipe Bibian (Brasil, 2025); When the Tiger Roars, de LAM Can-zhao (China, Malásia e Suíça, 2025); Jacaré, de Victor Quintanilha (Brasil, 2025); e Chica, de Matheus Malburg e João Victor Silva (Brasil, 2026)

Sexta-feira, 30 de outubro
17h – Abertura da exposição Território em Contexto: da imagem ao chão, no Tenondé Park Hotel
19h30 às 21h – Sessão nas Ruínas, com os curtas Slow Light, de Kasia Kijek e Przemek Adamski (Polônia e Portugal, 2022); Floresta do Fim do Mundo, de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa (Brasil, 2026); Last Tropics, de Thanasis Trouboukis (Grécia, 2025); Vôo de Volta, de Claudia Tajes, Duda Tajes e Talita Prestes (Brasil, 2025); e Common Pear, de Gregor Boži? (Eslovênia, 2025)
22h30 – Sessão Suspeita 18+, no Tenondé Park Hotel, com curtas selecionados em parceria com a Suspeito Vinhos

Sábado, 31 de outubro
15h30 – Conversa Caminhos da Curadoria Cinematográfica, no Palco Paralelo, com Rubens Anzolin, Manuela Fetter Nicoletti, Darius Pippi e Lau Azevedo
16h30 – Debate com realizadores, no Palco Paralelo, com Matheus Malburg, Frederico Ruas, Gianluca Cozza, Leonardo da Rosa e João Chagas
20h – Pocket show com Renan Goulart, no Palco Paralelo
21h às 22h20 – Sessão nas Ruínas, com o longa A Missão, de Roland Joffé (Reino Unido, 1986), e o curta O Verbo se Fez Carne, de Ziel Karapotó (Brasil, 2019)

Domingo, 1º de novembro
15h30 – Debate com realizadores, no Palco Paralelo, com Claudia Tajes, Theo Tajes e Heloísa Medeiros
16h30 – Conversa A Arte em Diálogo com o Patrimônio Histórico, no Palco Paralelo, com Adriana Boff (diretora do MAC RS), Mariana Salvadori (Unesco Brasil) e Daniel Escobar (idealizador da Oficina Escobar)
18h – Pocket show com Clarissa Ferreira, no Palco Paralelo
19h30 às 21h – Sessão nas Ruínas, com os curtas Samba Infinito, de Leonardo Martinelli (Brasil, 2025); Final 99, de Frederico Ruas (Brasil, 2025); Enquanto Te Espero, Escrevo Essa Carta, de Tom Hamburger (Brasil, 2025); Dream up the Title, de Klaudia Fortuniak (Polônia, 2025); e A Wolf in the Suburbs, de Amélie Hardy (Canadá, 2025)

Atividades permanentes, de quinta a domingo
9h às 12h e 13h30 às 18h – Exibição contínua de curtas na Sala Sacristia
9h às 12h e 13h30 às 18h – Exposição A Cobra Grande entre as ruínas: Entidades, no Museu das Missões
9h às 22h – Exposição Território em Contexto: da imagem ao chão, no Salão Ivahy, no Tenondé Park Hotel

Notícias relacionadas