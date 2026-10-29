Mostra de Cinema das Missões volta a exibir filmes nas ruínas de São Miguel Arcanjo

A quarta edição da Mostra de Cinema das Missões acontece desta quinta-feira (29) a domingo (1º), em São Miguel das Missões, com atividades no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo (São Luiz, s/nº) e no Tenondé Park Hotel (São Miguel, 664, São Miguel das Missões). Todas as atividades são gratuitas, mas é preciso retirar ingressos antecipadamente pelo Sympla. O evento transforma as ruínas da antiga catedral, Patrimônio Mundial da Unesco, em sala de cinema ao ar livre, e neste ano integra a celebração dos 400 anos da presença das Missões Jesuíticas no sul do Brasil.



Pela primeira vez, a mostra, que tradicionalmente só exibe curtas-metragens, projeta um longa: A Missão (1986), de Roland Joffé, com Robert De Niro, Jeremy Irons e Liam Neeson, que completa 40 anos e será exibido no sábado (31), nas ruínas. Também estreiam os pocket shows musicais, com Renan Goulart no sábado e Clarissa Ferreira no domingo, em um palco paralelo em frente às ruínas, e a Sessão Suspeita, exibição noturna com bebidas, em parceria com a Suspeito Vinhos, para maiores de 18 anos, na sexta-feira (30), no Tenondé Park Hotel. A curadoria reúne curtas do Rio Grande do Sul e de outras regiões do Brasil, além de filmes recentes de Portugal, Polônia, Grécia, Eslovênia e Canadá.



Há ainda duas exposições: A Cobra Grande entre as ruínas: Entidades, de Jaider Esbell, no Museu das Missões, em parceria com o MACRS, e Território em Contexto: da imagem ao chão, com obras de Paulo Nazareth, Laryssa Machada e Tuane Eggers, no Tenondé Park Hotel. O evento, em parceria com o Iphan, inclui visitas guiadas para escolas, conversas e debates com realizadores. Criada em 2023, a mostra teve a quarta edição anunciada durante o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, quando foi entregue o Prêmio Voz da Terra a Fernanda Montenegro.



Programação completa



Quinta-feira, 29 de outubro

14h – Programa educativo com as escolas de São Miguel das Missões, com visita guiada à montagem da estrutura do cinema e exibição de um curta na Sala Sacristia

19h30 às 21h – Sessão nas Ruínas, com os curtas Um Corpo sem Cavalo?, de Lara Fuke (Brasil, 2026); Presépio, de Felipe Bibian (Brasil, 2025); When the Tiger Roars, de LAM Can-zhao (China, Malásia e Suíça, 2025); Jacaré, de Victor Quintanilha (Brasil, 2025); e Chica, de Matheus Malburg e João Victor Silva (Brasil, 2026)



Sexta-feira, 30 de outubro

17h – Abertura da exposição Território em Contexto: da imagem ao chão, no Tenondé Park Hotel

19h30 às 21h – Sessão nas Ruínas, com os curtas Slow Light, de Kasia Kijek e Przemek Adamski (Polônia e Portugal, 2022); Floresta do Fim do Mundo, de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa (Brasil, 2026); Last Tropics, de Thanasis Trouboukis (Grécia, 2025); Vôo de Volta, de Claudia Tajes, Duda Tajes e Talita Prestes (Brasil, 2025); e Common Pear, de Gregor Boži? (Eslovênia, 2025)

22h30 – Sessão Suspeita 18+, no Tenondé Park Hotel, com curtas selecionados em parceria com a Suspeito Vinhos



Sábado, 31 de outubro

15h30 – Conversa Caminhos da Curadoria Cinematográfica, no Palco Paralelo, com Rubens Anzolin, Manuela Fetter Nicoletti, Darius Pippi e Lau Azevedo

16h30 – Debate com realizadores, no Palco Paralelo, com Matheus Malburg, Frederico Ruas, Gianluca Cozza, Leonardo da Rosa e João Chagas

20h – Pocket show com Renan Goulart, no Palco Paralelo

21h às 22h20 – Sessão nas Ruínas, com o longa A Missão, de Roland Joffé (Reino Unido, 1986), e o curta O Verbo se Fez Carne, de Ziel Karapotó (Brasil, 2019)



Domingo, 1º de novembro

15h30 – Debate com realizadores, no Palco Paralelo, com Claudia Tajes, Theo Tajes e Heloísa Medeiros

16h30 – Conversa A Arte em Diálogo com o Patrimônio Histórico, no Palco Paralelo, com Adriana Boff (diretora do MAC RS), Mariana Salvadori (Unesco Brasil) e Daniel Escobar (idealizador da Oficina Escobar)

18h – Pocket show com Clarissa Ferreira, no Palco Paralelo

19h30 às 21h – Sessão nas Ruínas, com os curtas Samba Infinito, de Leonardo Martinelli (Brasil, 2025); Final 99, de Frederico Ruas (Brasil, 2025); Enquanto Te Espero, Escrevo Essa Carta, de Tom Hamburger (Brasil, 2025); Dream up the Title, de Klaudia Fortuniak (Polônia, 2025); e A Wolf in the Suburbs, de Amélie Hardy (Canadá, 2025)



Atividades permanentes, de quinta a domingo

9h às 12h e 13h30 às 18h – Exibição contínua de curtas na Sala Sacristia

9h às 12h e 13h30 às 18h – Exposição A Cobra Grande entre as ruínas: Entidades, no Museu das Missões

9h às 22h – Exposição Território em Contexto: da imagem ao chão, no Salão Ivahy, no Tenondé Park Hotel