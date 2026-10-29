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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:05

HotZone do BarraShoppingSul tem programação de Halloween na sexta

A HotZone, reinaugurada em outubro, recebe atividades temáticas de Halloween com pinturas, ambientação e personagens.

A HotZone, reinaugurada em outubro, recebe atividades temáticas de Halloween com pinturas, ambientação e personagens.

EDUARDO ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC
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O BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) promove nesta sexta-feira (30), das 18h às 21h, uma programação especial de Halloween na HotZone, com pinturas mágicas, ambientação temática e personagens. Para participar, é necessário fazer check-in pelo aplicativo Multi, e os clientes do programa também podem resgatar kits de doces com os pontos do app.

A HotZone foi reinaugurada em 1º de outubro, após a maior reforma desde a abertura do parque, em 2008. O espaço cresceu 200 metros quadrados e passou a ocupar 2,5 mil m², com mais de 200 atrações, entre jogos, simuladores e experiências imersivas, como o Spin Zone Z Bumper Car, o VR Paraglides e a Spring Tower, de cerca de nove metros. O parque funciona de segunda a sexta, a partir das 13h, e aos sábados, domingos e feriados, às 11h.

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