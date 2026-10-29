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CapaCulturaLiteratura

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 11:23

Livro resgata história dos antigos becos de Porto Alegre

Os Becos da Porto Alegre Antiga será lançado neste sábado na Feira do Livro

Os Becos da Porto Alegre Antiga será lançado neste sábado na Feira do Livro

ANA KOEHLER/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
As cidades contam muitas histórias, basta ter olhar atento para lê-las. Para nos ajudar neste exercício, a pesquisadora, ilustradora e quadrinista Ana Luiza Koehler lança neste sábado (31), às 16h, na Feira do Livro a obra Os Becos da Porto Alegre Antiga, pela Editora Hipotética. Desdobramento de sua dissertação de mestrado, a publicação busca resgatar espaços e personagens marginalizados da capital gaúcha.

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