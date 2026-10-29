Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 14:41

Sarau Voador homenageia os 120 anos de Mario Quintana no Teatro Bancários RS

Roger Lerina e Deborah Finocchiaro recebem convidados na 55ª edição do sarau, dedicada aos 120 anos de Mario Quintana.

Roger Lerina e Deborah Finocchiaro recebem convidados na 55ª edição do sarau, dedicada aos 120 anos de Mario Quintana.

ROBERTA AMARAL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A 55ª edição do Sarau Voador, Eu Sigo Passarinho, presta homenagem aos 120 anos de Mario Quintana nesta quinta-feira (29), às 20h, no Teatro Bancários RS (Coronel Fernando Machado, 820). Deborah Finocchiaro e Roger Lerina recebem os convidados Hique Gomes, Liane Neves, Neemias Santos e Tomás Fleck, enquanto o artista visual Alexandre Carvalho faz pintura ao vivo. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e custam entre R$ 20,00 e R$ 60,00.

Criado em 2018 por Deborah, em parceria com o jornalista Roger, o sarau reúne artistas de diferentes linguagens em um encontro de liberdade criativa e colaboração, e já passou por espaços da capital, do interior do estado e do Ceará. Entre os convidados, Liane Neves é autora de A Porto Alegre de Mario Quintana e tem o maior acervo fotográfico do poeta; Hique Gomes é um dos criadores do espetáculo Tangos e Tragédias; Neemias Santos é violoncelista, contrabaixista, compositor e regente, com carreira no Brasil e nos Estados Unidos e passagem pela Ospa; e Tomás Fleck é diretor, roteirista, dramaturgo e um dos criadores da série Necrópolis, da Netflix e do Globoplay.

Notícias relacionadas