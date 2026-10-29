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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 12:46

Chico Chico apresenta o álbum 'Let It Burn/Deixa Arder' no Opinião

Indicado duas vezes ao Grammy Latino, Chico Chico se apresenta no Bar Opinião nesta sexta-feira (30).

Indicado duas vezes ao Grammy Latino, Chico Chico se apresenta no Bar Opinião nesta sexta-feira (30).

MARINA ZABENZI/DIVULGAÇÃO/JC
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O cantor e compositor Chico Chico se apresenta nesta sexta-feira (30), às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), com o show que promove seu trabalho mais recente, Let It Burn/Deixa Arder, de 2025. Filho de Cássia Eller, ele sobe ao palco com a banda completa e um repertório que reúne sucessos como Ninguém, Mãe e Árvore. Os ingressos custam entre R$ 120,00 e R$ 260,00, com venda pelo Sympla ou na bilheteria física, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611).

Indicado duas vezes ao Grammy Latino, o artista começou a carreira em 2015, com o álbum 2x0 Vargem Alta. Tem músicas em trilhas de novelas, como Ninguém, com Fran Gil, em Vai na Fé, e Mãe e Ribanceira, em Pantanal, ambas do disco Pomares.

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