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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 00:40

Marcus Meneghetti, repórter de Política

Marcus Meneghetti

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/Fernanda Bigio Davoglio/JC
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Um dos maiores compositores de rock português – o pianista Jorge Palma – morreu recentemente. Conhecido pelas letras poéticas e os arranjos líricos, Palma é como se fosse uma versão lusitana de Fito Páez, Bob Dylan ou Caetano Veloso. Apesar da notoriedade em outros países lusófonos, ele ainda não é muito conhecido no Brasil. Um bom começo para adentrar a obra de Jorge Palma é o álbum Só (1991), em que o cantor interpreta suas canções ao piano. Lá estão clássicos do artista, como A Gente Vai Continuar, Frágil e Deixa-me Rir.

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