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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 14:13

"Día de Yerra - Um Certo Édipo" volta ao Teatro Glênio Peres com entrada franca

Jöão Monteiro encena um homem gaúcho diante da herança de masculinidade e tradição que a yerra, a marcação do gado, simboliza.

Jöão Monteiro encena um homem gaúcho diante da herança de masculinidade e tradição que a yerra, a marcação do gado, simboliza.

EDSON FILHO/DIVULGAÇÃO/JC
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O ator, diretor e dramaturgo Jöão Monteiro apresenta nesta quinta (29) e sexta-feira (30) às 20h, no Teatro Glênio Peres, na Câmara Municipal de Porto Alegre (Loureiro da Silva, 255), o solo Día de Yerra - Um Certo Édipo, com entrada franca. Na quinta-feira a sessão tem tradução em Libras, já na sexta-feira é seguida de bate-papo com Jocelito Zalla e Cris Bruel. Pensado, escrito, protagonizado e dirigido por Jöão, o espetáculo parte de Édipo Rei, de Sófocles, de O Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, e de Édipo Gay, do psicanalista argentino Jorge Reitter, em atrito com o imaginário do gaúcho, da tradição e da masculinidade construída no Pampa

O título vem da yerra, prática tradicional de reunir o gado para marcação na região do Prata. Na montagem, a imagem passa do animal para o corpo humano: um homem gaúcho que carrega uma herança que não escolheu, feita de família, masculinidade, tradição e pertencimento, e que se pergunta o que acontece quando seu desejo não cabe no destino preparado para ele. Criado em Jaguarão, Jöão retornou ao estado depois de anos entre Rio de Janeiro e São Paulo, e, embora o trabalho atravesse questões de sua trajetória, o espetáculo não é autobiográfico.

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