Zé Adão Barbosa interpreta conto de Turguêniev sobre a vida dos camponeses russos

O ator Zé Adão Barbosa leva ao Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), nesta quinta-feira (29), às 17h30min, a leitura em voz alta de O encontro, conto de Ivan Turguêniev que trata da desigualdade social e critica a servidão, mostrando as dores e fragilidades dos camponeses russos do séc. XIX. A entrada é gratuita.
A leitura faz parte de uma série de encontros em que atores interpretam contos e narrativas de importantes escritores russos, realizada às quartas e quintas-feiras, às 17h30min, até 12 de novembro. As quintas são de Zé Adão e as quartas, de Arlete Cunha. Os textos tratam de temas como a fragilidade das certezas, a moralidade e o desejo, a partir de cenas do cotidiano.
O espaço é o da exposição Russkaya dusha (“alma russa”), organizada pelo curador Gilberto Schwartsmann a partir de seu acervo de cerca de 300 livros raros, com edições antigas de Púchkin, Gógol, Dostoiévski, Tolstói e Tchekhov, além de obras de autores russos laureados com o Nobel. Fruto da colaboração com a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, a mostra pode ser visitada até 14 de novembro, diariamente, das 10h às 20h, com entrada gratuita.
Programação das leituras (17h30min, entrada gratuita)
Com Zé Adão Barbosa, às quintas-feiras:
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