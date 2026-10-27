Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaLiteratura

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 10:12

Atriz Arlete Cunha lê a sátira "O espírito da senhora Genlis" no Multipalco Eva Sopher

As leituras em voz alta acontecem em meio às esculturas de Tolstói, Dostoiévski e Tchekhov na exposição Russkaya Dusha.

As leituras em voz alta acontecem em meio às esculturas de Tolstói, Dostoiévski e Tchekhov na exposição Russkaya Dusha.

NOTRE DESIGN/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A atriz Arlete Cunha realiza nesta quarta-feira (28), às 17h30min, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), a leitura em voz alta de O espírito da senhora Genlis (um caso espírita), sátira de Nikolai Leskov sobre hipocrisia moral e a aristocracia russa. A entrada é gratuita.

A sessão integra uma série de leituras de textos curtos de escritores da língua russa, que acontece às quartas e quintas-feiras, às 17h30min, até 12 de novembro, no espaço da mostra literária Russkaya dusha. As quartas ficam com Arlete e as quintas com o ator Zé Adão Barbosa. Os contos partem de situações cotidianas para chegar a questões filosóficas e existenciais, como a condição humana, a moralidade, o desejo e a morte.

A exposição reúne cerca de 300 livros raros do acervo do curador, médico, escritor e bibliófilo Gilberto Schwartsmann, além de fotografias históricas e de três esculturas em tamanho natural de Tolstói, Tchekhov e Dostoiévski. Realizada em colaboração com a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, pode ser visitada até 14 de novembro, diariamente, das 10h às 20h, com entrada gratuita.

Programação das leituras (17h30min, entrada gratuita)
Com Arlete Cunha, às quartas-feiras:

Notícias relacionadas