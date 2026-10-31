Sedac abre edital de R$ 600 mil para espetáculos de artes cênicas no Teatro de Arena

A Secretaria da Cultura (Sedac)
está com inscrições abertas para o Edital Sedac 45/2026 FAC Arena Cênicas – Criação e Montagem de Espetáculos de Artes Cênicas
, publicado no Diário Oficial do Estado
no dia 23 de outubro. Promovido por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC)
, do Teatro de Arena
e do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen)
, o certame tem investimento total de R$ 600 mil
e vai contemplar seis projetos
de criação e montagem de espetáculos inéditos para apresentação no Teatro de Arena. As inscrições vão até as 16h59min de 12 de novembro
, pela página do Pró-Cultura.
Serão admitidas propostas de circo, dança e teatro, ou que cruzem essas áreas, e as seis vagas se dividem em circo (1), dança (1), teatro (1) e livre concorrência (3). Cada projeto receberá R$ 100 mil
e deverá prever a criação de um espetáculo para arena de três lados, seis apresentações no Arena, ao menos uma delas com entrada franca, e uma atividade presencial gratuita sobre o processo de criação, em um prazo de 12 meses
. A criação poderá ocorrer no próprio Teatro de Arena, em espaço próprio ou em ambos.
O edital é voltado a grupos de artes cênicas do Rio Grande do Sul
e limita a três os projetos contemplados de grupos sediados em Porto Alegre, para ampliar a participação de coletivos de outras regiões. Podem concorrer pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, exceto MEI, habilitadas no Cadastro Estadual de Proponente Cultural (CEPC), com um único projeto por proponente
. Serão avaliados a qualificação do proponente e da equipe, o planejamento e a viabilidade do projeto e a adequação ao Teatro de Arena.