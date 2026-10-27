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CapaCulturaMúsica

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 10:51

Quanto custa para assistir ao show do U2 em São Paulo?

Banda irlandesa divulgou nova data após duas sessões esgotadas da turnê The Greatest Show on Earth World Tour

Banda irlandesa divulgou nova data após duas sessões esgotadas da turnê The Greatest Show on Earth World Tour

DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Após duas datas lotadas, o U2 anunciou uma terceira apresentação em São Paulo da turnê The Greatest Show on Earth World Tour. E enquanto a banda irlandesa não vem a Porto Alegre, o JC calculou quanto seria para ir ver a apresentação do grupo no Morumbis.

A turnê tem três datas no Brasil: 10, 12 e, agora, 14 de março de 2027. O espetáculo marca o retorno do U2 aos estádios depois de série de apresentações encerrada em 2019. Além disso, o quarteto busca divulgar o novo álbum previsto para 13 de novembro deste ano, Carnaval De Luz.

The Greatest Show on Earth World Tour reúne clássicos de diferentes etapas da carreira em um espetáculo de grande escala e traz ainda canções do novo disco.

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