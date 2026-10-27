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CapaCulturaCultura

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 00:25

Belchior, que completaria 80 anos, tem interesse renovado pela sua obra e vida

Documentário

Documentário "Alucinação" usa o álbum homônimo como uma espécie de roteiro

/DULCE HELFER/DIVULGA??O/JC
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Agências
No Brasil, a morte costuma tirar muitos artistas de circulação. Alguns são esquecidos pelo público bem antes disso. Com Belchior, aconteceu quase o contrário. O cantor e compositor cearense, morto em 2017, aos 70 anos, atravessa um período de renovado interesse por sua obra e sua vida, marcado por discos, espetáculos, livros e produções audiovisuais. Ontem, o artista completaria 80 anos, Belchior foi homenageado com a exibição de um novo documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o lançamento de dois livros.
A movimentação se soma a uma série de televisão lançada em agosto e a um longa-metragem que chegará aos cinemas em dezembro. Há ainda outro documentário em preparação, dedicado ao período em que o músico se afastou da vida pública.

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