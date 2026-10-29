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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 11:22

Feito Pipa tem pré-estreia no CineBancários neste fim de semana

Lázaro Ramos vive Batista, o pai de Gugu, no filme que ganha pré-estreia no CineBancários

Lázaro Ramos vive Batista, o pai de Gugu, no filme que ganha pré-estreia no CineBancários

JAMILLE QUEIROZ/PARIS FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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O longa-metragem Feito Pipa, de Allan Deberton, tem duas sessões de pré-estreia no CineBancários (General Câmara, 424), no sábado (31) e no domingo (1º), às 19h. Estrelado por Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos, o filme acompanha Gugu, menino de quase 12 anos apaixonado por futebol que vive com a avó Dilma e precisa encarar a possibilidade de morar com o pai. Os ingressos custam R$ 14,00, com meia-entrada de R$ 7,00 para idosos, estudantes, bancários, jornalistas sindicalizados, portadores de ID Jovem e pessoas com deficiência, na bilheteria do cinema.

Estreado na Berlinale 2026, o filme conquistou na mostra Generation Kplus o Urso de Cristal, concedido pelo Júri Jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional. Também foi premiado nos festivais de Cartagena das Índias, na Colômbia, e de Guadalajara, no México, e soma cinco prêmios internacionais.

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