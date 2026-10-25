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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:44

Mostra de Teatro de Bonecos do RS passa pelo Hospital da Criança Conceição

O espetáculo O Proprietário, do Bonecos da Montanha, conta a história de uma civilização latino-americana perdida que se expressava pelo teatro.

O espetáculo O Proprietário, do Bonecos da Montanha, conta a história de uma civilização latino-americana perdida que se expressava pelo teatro.

CHARLE OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Mostra Teatro de Bonecos do RS começa em Porto Alegre nesta terça-feira (27), no Hospital da Criança Conceição (Francisco Trein, 596), com quatro apresentações gratuitas e interpretação em Libras. Às 10h, o espetáculo Bom Pra Cachorro, da Caixa do Elefante, ocupa a Praça do GHC para crianças internadas com mobilidade. Às 11h, a TIM Marionetes se apresenta nos leitos de internação, para crianças sem mobilidade e familiares. À tarde, no Teatro Jahyr Boeira, a Mosaico Cultural apresenta Lampião e Maria Bonita, às 14h, e o Bonecos da Montanha encena O Proprietário, às 14h45, ambos para crianças internadas com mobilidade e estudantes do Jovem Aprendiz.

Selecionada pelo Edital Rouanet Emergencial RS, com patrocínio da Petrobras, a mostra reúne quatro companhias gaúchas e passa por seis cidades atingidas pelas enchentes de 2024. A programação segue em Arambaré, Cachoeirinha, Guaíba, Três Coroas e Venâncio Aires até 14 de novembro.

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