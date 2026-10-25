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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:50

Inscrições para o Prêmio Açorianos de Artes Plásticas terminam neste domingo

O XIX Prêmio Açorianos de Artes Plásticas reconhece a produção local em artes visuais realizada em 2025.

O XIX Prêmio Açorianos de Artes Plásticas reconhece a produção local em artes visuais realizada em 2025.

PRÊMIO AÇORIANOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Terminam neste domingo (25) as inscrições para o XIX Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, que reconhece a produção local em artes visuais realizada entre janeiro e dezembro de 2025. O prêmio tem as categorias Artista, Curadoria, Exposição, Ações de Difusão e Inovação, Publicações, Acervos, Ações de Educação, Instituição e Prêmios do Júri, em ações presenciais ou virtuais. As inscrições são gratuitas e feitas apenas em formato digital, pelo formulário, e o regulamento está no site da Secretaria Municipal da Cultura.

Pela quinta vez consecutiva, a edição concede o Prêmio Aquisição, de R$ 10.000,00, ao artista contemplado na categoria Artista pela trajetória, com a compra de uma ou mais obras para o acervo municipal. Parceiros oferecem ainda uma viagem a Paris para jovem curador (Aliança Francesa), uma residência no Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo e três semestres de cursos no Atelier Livre Xico Stockinger. A cerimônia de entrega está prevista para dezembro, com data e local a divulgar. 

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