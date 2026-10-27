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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 18:22

Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico Quarteto se apresenta no Musical Évora

O quarteto transita entre o erudito e o popular em um repertório que une raízes gaúchas e conexões universais.

O quarteto transita entre o erudito e o popular em um repertório que une raízes gaúchas e conexões universais.

BANDA EQUILÍBRIO DINÂMICO/DIVULGAÇÃO/JC
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O projeto instrumental Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico Quarteto encerra a programação de outubro do Musical Évora com show gratuito na quarta-feira (28), às 12h30, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). O espetáculo autoral, de caráter camerístico e com arranjos pouco tradicionais, mescla chamamé, tango, baião, milonga e música cigana, transitando entre o erudito e o popular. Ao lado do acordeonista e compositor Gabriel Romano, estão Miriã Farias (violino), Mateus Albornoz (baixo elétrico) e Venâncio da Luz (flauta e guitarra). A entrada é franca.

Criado em 2022, o conjunto é reconhecido pela fluidez ao transitar entre estilos sem perder a ligação com a música local. No repertório, destacam-se as composições próprias Selim Solin e Quadro Universal, além de uma releitura de Xote Laranjeira, clássico do folclore gaúcho.

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