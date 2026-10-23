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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 15:00

"1001 Noites Jantar Show Filhas de Rá" reúne dança do ventre e gastronomia na Sogipa

Diferentes estilos de dança dialogam com referências contemporâneas e tradicionais no espetáculo inspirado em Sahrazad.

Diferentes estilos de dança dialogam com referências contemporâneas e tradicionais no espetáculo inspirado em Sahrazad.

FERNANDO ESPINOSA/DIVULGAÇÃO/JC
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O jantar show 1001 Noites Jantar Show Filhas de Rá acontece neste sábado (24), com recepção a partir das 18h30min, no Salão de Festas e Eventos da Sogipa (Barão de Cotegipe, 415). Em sua terceira edição consecutiva, o evento é inspirado em As Mil e Uma Noites e integra dança do ventre, música, figurinos, cenografia e gastronomia. Sob direção artística de Emmeline Azah, o espetáculo reúne alunas, professoras e artistas convidadas em criações que passam pela dança do ventre clássica e por vertentes folclóricas, contemporâneas e fusion. O cardápio é assinado pelo chef Valério Vignatti, do Buffet Bettino, com coquetel de entradas árabes, jantar em miniporções e petit gateau de sobremesa. Os ingressos do último lote custam R$ 420,00 e podem ser comprados aqui.

A Filhas de Rá Espaço de Desenvolvimento Artístico, fundada em 2003 por Emmeline Azah, atua na formação e na difusão da dança do ventre e de suas ramificações no Rio Grande do Sul.

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