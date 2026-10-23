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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 14:02

MARGS lança catálogo sobre a pesquisa de André Severo a partir de Courbet

O artista André Severo parte das paisagens marítimas de Courbet para investigar relações entre original, réplica e releitura.

O artista André Severo parte das paisagens marítimas de Courbet para investigar relações entre original, réplica e releitura.

PAULA KRAUSE/DIVULGAÇÃO/JC
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS, Praça da Alfândega) lança neste sábado (24), às 10h30min, o catálogo da exposição André Severo - A onda de Gustave Courbet, em encontro do artista com o curador da mostra e diretor do museu, Francisco Dalcol. A publicação, com mais de 280 páginas, reúne imagens da exposição, reproduções de mais de 80 pinturas e textos que aprofundam a pesquisa de Severo sobre as paisagens marítimas pintadas pelo francês Gustave Courbet nas décadas de 1860 e 1870. O catálogo será vendido pela Associação dos Amigos do MARGS durante o lançamento, pelo valor promocional de R$ 80,00.

Desde 2021, Severo identificou mais de 80 dessas pinturas em museus, coleções particulares e casas de leilão de diferentes países e produziu reproduções ampliadas, propondo novas relações entre elas. O catálogo traz ainda um ensaio ampliado do artista e textos de Dalcol, de Cristina Barros, de Paulo Herkenhoff e da dupla Ío, formada por Laura Cattani e Munir Klamt. A exposição fica em cartaz no primeiro andar do museu até 15 de novembro.

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