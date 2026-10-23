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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 14:01

"Romance Pesadelo" investiga a solidão de um homem gay no Teatro Renascença

Eduardo d'Avila e Jo Ovadia encenam a jornada de um anti-herói em busca de amor e pertencimento.

Eduardo d'Avila e Jo Ovadia encenam a jornada de um anti-herói em busca de amor e pertencimento.

DIOGO VAZ/DIVULGAÇÃO/JC
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O espetáculo Romance Pesadelo estreou na quinta-feira (22), às 20h, no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), com sessões também nos dias 23, 24, 30 e 31 de outubro, às 20h, e 25 de outubro e 1º de novembro, às 18h. Escrita e interpretada por Eduardo d'Avila ao lado do performer Jo Ovadia, com direção de Carlos Mödinger, a montagem acompanha a jornada de um anti-herói, um homem gay em busca de amor e pertencimento em meio a ruínas afetivas e idealizações românticas. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), com venda pelo Sympla.

Escrita em 2024 como trabalho de conclusão do curso de Teatro da Uergs, a peça nasceu da pesquisa Apocalipse da solidão gay, sobre experiências de solidão, desejo e imaginação de homens gays contemporâneos. O sonho funciona como território inconsciente da encenação, que passa por contos de fadas, cultura pop, cinema de terror, cabaré e camp, com música e iluminação integradas à dramaturgia.

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