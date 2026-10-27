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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 18:26

Sarau celebra os 55 anos do álbum "Led Zeppelin IV" no Instituto Ling

O sarau propõe uma escuta comentada de Led Zeppelin IV, um dos álbuns mais influentes da história do rock.

O sarau propõe uma escuta comentada de Led Zeppelin IV, um dos álbuns mais influentes da história do rock.

REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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O Sarau Meus Discos e Nada Mais celebra os 55 anos do álbum Led Zeppelin IV nesta quarta-feira (28), às 19h30min, no Instituto Ling (João Caetano, 440), com escuta comentada do disco e discotecagem de Manoel Canepa. Conduzido pela pesquisadora musical Bruna Paulin, o encontro reúne um bate-papo entre a produtora cultural Liliane Pereira e o jornalista Lúcio Brancato, que compartilham suas faixas favoritas, histórias e impressões sobre o trabalho. Os ingressos custam R$ 50,00, à venda no site do instituto e na recepção do centro cultural.

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