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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 18:24

Escola Bolshoi Brasil apresenta Cinderella no Teatro Fiergs

A montagem reúne cerca de 50 bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil em releitura do conto de fadas de Perrault.

A montagem reúne cerca de 50 bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil em releitura do conto de fadas de Perrault.

TEATRO BOLSHOI NO BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil apresenta o balé Cinderella nesta quarta (28) e quinta-feira (29), às 20h, no Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8787), com classificação livre e duração aproximada de duas horas. A produção em dois atos tem cerca de 50 bailarinos em cena, música de Sergei Prokofiev e coreografia de William Almeida, e combina a tradição do balé clássico com elementos contemporâneos. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00, com venda pela EnjoyTicket.

Os figurinos são assinados pela estilista russa Gala Orekova, que une referências românticas a elementos contemporâneos. A montagem estreou em 2022 e integra o repertório da escola, sediada em Joinville (SC), única extensão do Teatro Bolshoi fora da Rússia, que oferece bolsas 100% gratuitas a cerca de 260 alunos do curso técnico.

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