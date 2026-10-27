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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 16:55

Cau Karam lança álbum Viola Fora das Modas em show no Espaço 373

Cau Karam explora os múltiplos timbres da viola brasileira de dez cordas no álbum Viola Fora das Modas.

Cau Karam explora os múltiplos timbres da viola brasileira de dez cordas no álbum Viola Fora das Modas.

MARIO CARVALHO/DIVULGAÇÃO/JC
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O compositor, violonista e violeiro Cau Karam lança, nesta quarta-feira (28), o álbum instrumental Viola Fora das Modas, com show às 21h no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). O disco chega às plataformas de streaming no mesmo dia e reúne dez faixas compostas para viola brasileira de dez cordas, sete inéditas e três de trabalhos anteriores, com acordeom de Paulinho Cardoso, percussão de Bruno Coelho e baixo acústico e elétrico de Miguel Tejera. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 200,00 (camarote para até cinco pessoas), com venda antecipada pelo tri.rs.

Gravado no estúdio Tec Áudio e financiado pelo Fumproarte, da Prefeitura de Porto Alegre, o trabalho tem mais interesse no timbre da viola do que no estereótipo da música caipira, sem compromisso com as formas consagradas do gênero. É o terceiro álbum autoral de Cau Karam, cujo primeiro CD, de 2006, venceu o Prêmio Açorianos de Melhor CD e de Melhor Compositor de Música Instrumental.

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