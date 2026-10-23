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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 13:58

Cia Municipal de Dança apresenta espetáculo inspirado em Lupicínio Rodrigues

Os bailarinos da Cia Municipal de Dança dão leitura contemporânea às canções de Lupicínio Rodrigues.

Os bailarinos da Cia Municipal de Dança dão leitura contemporânea às canções de Lupicínio Rodrigues.

NANDO ESPINOSA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Cia Municipal de Dança de Porto Alegre apresenta neste sábado (24), às 20h, no Teatro Bancários RS (Cel. Fernando Machado, 820), o espetáculo Entre dois, uma canção, com concepção e coreografia de Henrique Rodovalho, diretor artístico da Quasar Cia de Dança, de Goiânia. A montagem se inspira no universo de Lupicínio Rodrigues, passando pela boemia, pela dor-de-cotovelo, pelas marchinhas de carnaval e pelos sambas-canção, em uma leitura contemporânea de suas canções. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 70,00 pelo Sympla, e a classificação é livre.

Estreado em julho, no Teatro Simões Lopes Neto, o espetáculo de 40 minutos resulta de uma imersão de Rodovalho com o elenco em Porto Alegre, a convite dos diretores Airton Tomazzoni e Ilza do Canto. Na trilha, as canções de Lupicínio são interpretadas por vozes e versões atuais, que dialogam com as coreografias.

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