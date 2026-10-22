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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 13:41

Festival Nossa Arte encerra com teatro e premiação

O festival reúne artistas com deficiência intelectual, múltipla e autismo atendidos pelas APAEs gaúchas.

O festival reúne artistas com deficiência intelectual, múltipla e autismo atendidos pelas APAEs gaúchas.

LAURA TESTA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O XI Festival Estadual Nossa Arte, da Federação das APAEs do RS, encerra nesta sexta-feira (23) no Salão de Atos da PUCRS (Ipiranga, 6681, Prédio 4). A programação começa às 8h com apresentações teatrais, até as 11h, com entrega de medalhas ao final, enquanto a exposição de artes visuais e literatura fica aberta das 8h às 12h. Às 13h, a premiação de todas as modalidades fecha o evento.

Considerado o maior evento de inclusão do Rio Grande do Sul, o festival reuniu artistas com deficiência intelectual, múltipla e autismo em 64 apresentações de palco, 45 obras de artes visuais e 14 trabalhos de artes literárias.

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