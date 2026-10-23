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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 14:03

Cia Stravaganza apresenta Mritak no Teatro Oficina Olga Reverbel

Lauro Ramalho, Duda Cardoso e Janaina Pellizzon encenam a história de Lal Bihari durante um jantar indiano servido em três tempos.

Lauro Ramalho, Duda Cardoso e Janaina Pellizzon encenam a história de Lal Bihari durante um jantar indiano servido em três tempos.

VILMAR CARVALHO/DIVULGAÇÃO/JC
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A Cia Stravaganza apresenta o espetáculo Mritak - A Comédia da Vida neste sábado (24), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), em única apresentação e com ingressos esgotados. Dirigida por Adriane Mottola, a montagem é uma experiência sensorial em que teatro e gastronomia se encontram: Duda Cardoso, Janaina Pellizzon e Lauro Ramalho encenam a trama ao longo de um jantar indiano servido em três tempos, com entrada, prato principal e sobremesa. O espetáculo integra o projeto Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha, do Multipalco Eva Sopher, que homenageia nove diretoras gaúchas.

A história é inspirada no caso real do indiano Lal Bihari, que passou quase 20 anos tentando provar que estava vivo depois de ser declarado morto nos registros públicos de seu país. O menu foi elaborado especialmente para o espetáculo, com concepção gastronômica de Duda Cardoso, que tem formação no Instituto Gato Dumas, em Buenos Aires. Fundadora da Cia Stravaganza, Adriane Mottola soma 38 anos de trajetória, com 32 espetáculos encenados e mais de 110 prêmios.

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