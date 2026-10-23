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CapaCulturaLiteratura

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 14:00

Fernanda Bastos lança livro sobre maternidade e curadoria em Porto Alegre

A autora Fernanda Bastos lança ensaio que enxerga a maternidade como um trabalho de curadoria.

A autora Fernanda Bastos lança ensaio que enxerga a maternidade como um trabalho de curadoria.

CONIIIN/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos lança neste sábado (24), às 16h, na Livraria Paralelo 30 (Vieira de Castro, 48), o livro Eles não usam essas palavras: a maternidade é uma curadoria (Editora Zouk), com um bate-papo da autora com Roger Lerina, Lígia Petrucci e Carol Anchieta. O livro custa R$ 62,00, com pré-venda no site da editora.

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