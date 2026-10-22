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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 13:46

Overman de Larte chega às telonas

'Overman' é baseado na obra de Laerte Coutinho

'Overman' é baseado na obra de Laerte Coutinho

Midgal Filmes/Divulgação/JC
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O icônico super-herói brasileiro da cartunista Laerte chegou às telonas. Protagonizado por Caco Ciocler, dirigido por Tomás Portella, Overman traz o personagem de mesmo nome - um herói brasileiro desempregado, endividado, alcoólotra, viciado em sexo e jogo - enfrentando uma crise existencial. A situação começa a mudar quando ele recebe uma proposta do Governador (Otavio Muller) para assumir um cargo na Secretaria de Segurança Pública. Ao lado de sua nova parceira, Pâmela, a mulher-cachorro (Karina Ramil), ele volta à ativa e precisa impedir que a cidade mergulhe no caos. À medida que a ameaça cresce, Overman descobre que seu verdadeiro inimigo está muito mais perto do que imaginava e que, antes de salvar a cidade, talvez precise descobrir que tipo de herói está disposto a ser.

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