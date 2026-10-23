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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:40

Sexualidade e relações de poder

I Want Your Sex é uma do diretor queer Gregg Araki

I Want Your Sex é uma do diretor queer Gregg Araki

/Divulgação/JC
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Uma abordagem provocadora sobre sexualidade, desejo e relações de poder. É assim que a crítica tem descrito I Want Your Sex, do diretor queer Gregg Araki, que chegou aos cinemas na quinta-feira. A química e o humor dos protagonistas Olivia Wilde e Cooper Hoffman também é elogiada neste thriller erótico que conta a história de Elliot (Hoffman), um jovem ingênuo que consegue emprego com a renomada artista Erika Tracy (Wilde). Ela o escolhe para participar de uma dinâmica de experiências sexuais e o que parecia a realização de suas fantasias rapidamente se transforma em uma relação muito mais profunda e imprevisível. Em suma, um estudo cinematográfico sobre o sexo e as suas relações de poder e controle, seu papel na comercialização da arte e no suposto desinteresse da geração Z pelo tema.

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