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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:40

A redação do JC traz as melhores dicas culturais para o fim de semana de 23 a 25 de outubro

Joana Luna Camargo - estagiária na editoria de Cultura.

Joana Luna Camargo - estagiária na editoria de Cultura.

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Joana Luna Camargo, repórter do JC



Nesta sexta-feira, o ícone da música argentina Charly García comemora 75 anos, e a festa de celebração em Porto Alegre acontece no Fuga Bar (Álvaro Chaves, 91), com mais uma edição do Rock Hermano. No palco, a banda YUSTEDES toca clássicos de Charly e sucessos de Fito Páez e Soda Stereo, num encontro entre músicos do Brasil, Argentina e Panamá que conecta o rock em espanhol ao rock gaúcho. A apresentação ainda conta com participações especiais de Veco Marques (Nenhum de Nós), Marcelo Gross (Cachorro Grande), Mumu (Vera Loca), Jei Silvanno e Andy Pugliese; além das picapes comandada pelos DJs Roger Lerina e Max Rivera, que animam a pista antes e depois do show. Os ingressos custam R$ 60,00 pelo Sympla.

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