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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 13:54

Maestro vencedor do Grammy e flautista dos EUA se apresentam com a Ospa

Maestro vencedor do Grammy Michael Repper regerá a orquestra

Maestro vencedor do Grammy Michael Repper regerá a orquestra

Kent Eanes/Divulgação/JC
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A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta, nesta sexta-feira, o concerto “Diálogos Inéditos”, às 20h, no Complexo Cultural Casa da Ospa. Com regência do maestro vencedor do Grammy Michael Repper e solos da flautista Angela Jones-Reus, o programa reúne obras de Amy Beach, Charles Griffes, Carl Reinecke e Piotr Ilyich Tchaikovsky. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com valores entre R$ 15 e R$ 70, e também garantem a entrada à palestra “Notas de Concerto”, conduzida pelo flautista da Ospa, Klaus Volkmann, a partir das 19h, na Sala de Recitais. A programação continua no sábado (24/10), às 17h, com o recital “Faskner 51 e Vértice”, na “Série Música de Câmara”, com tem entrada gratuita.

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