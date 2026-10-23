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CapaCulturaMúsica

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:40

BK' celebra 10 anos de "Castelos & Ruínas" em show na POA Arena

BK' revisita no palco o álbum Castelos & Ruínas, que completa dez anos e consolidou seu nome no rap nacional.

BK' revisita no palco o álbum Castelos & Ruínas, que completa dez anos e consolidou seu nome no rap nacional.

/BRUNA SUSSEKIND/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O rapper carioca BK' se apresenta neste sábado (24), às 23h, na POA Arena (Severo Dullius, 1995), com a turnê Castelos & Ruínas 10 anos, que celebra uma década do álbum de estreia e da carreira solo do artista. A apresentação integra uma turnê nacional que terá como destaque um show no Maracanã, no Rio de Janeiro, em janeiro de 2027. Os ingressos custam entre R$ 107,50 (meia-entrada na pista) e R$ 395,00 (inteira no mezanino), com venda pelo Eventim, nos setores pista, pista premium e mezanino. 

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