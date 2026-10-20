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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 11:23

Fu_k The Zeitgeist comemora aniversário com show e amigos no Ocidente

Fu_k The Zeitgeist reúne companheiros musicais de diferentes projetos para celebrar o aniversário no palco do Ocidente.

Fu_k The Zeitgeist reúne companheiros musicais de diferentes projetos para celebrar o aniversário no palco do Ocidente.

GABRIEL NOT/DIVULGAÇÃO/JC
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O produtor e multi-instrumentista Fu_k The Zeitgeist apresenta nesta quinta-feira (22), às 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), o show Fu_k The Zeitgeist & Amigos, em comemoração ao seu aniversário. A casa abre às 20h, e a bilheteria funciona a partir das 19h30min. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00, com venda antecipada pelo Sympla e opção solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. No palco, ele recebe Flu, Marcelo Fornazier, Lucas Juswiak, Andrio Barbosa, Poty e Plato Divorak em um repertório com composições de diferentes projetos que produziu, tocou ou criou, incluindo algumas inéditas ou nunca executadas ao vivo.

Desde sua primeira aparição pública, em 2023, ao lado de Carlinhos Carneiro na abertura da turnê de 25 anos da Bidê ou Balde, o artista soma apresentações solo esporádicas, com destaque para a trilha sonora composta em 2024 para o filme Drácula (1931), ao lado de Brenno Di Napoli, Carlos Ferreira e Pedro Petracco.

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