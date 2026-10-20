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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 11:21

Coletivo Camaleão apresenta comédia musicada Skyland em Porto Alegre

A comédia musicada Skyland traz ao Teatro de Arena, nos dias 22 e 23 de outubro, de forma leve e divertida, reflexões sobre a morte, o sentido da vida

A comédia musicada Skyland traz ao Teatro de Arena, nos dias 22 e 23 de outubro, de forma leve e divertida, reflexões sobre a morte, o sentido da vida

Divulgação/JC
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A comédia musicada Skyland traz ao Teatro de Arena, nos dias 22 e 23 de outubro, de forma leve e divertida, reflexões sobre a morte, o sentido da vida, as escolhas e as relações construídas ao longo dos anos. A montagem do Coletivo Camaleão convida o público a embarcar na jornada do protagonista Diego pelo céu, na tentativa de voltar à vida após a sua morte.

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