Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 00:40

Chococorn and the Sugarcanes faz turnê de Halloween no Ocidente

A banda celebra cinco anos de estrada com show temático de Halloween

A banda celebra cinco anos de estrada com show temático de Halloween

/BIANCA SOUZA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A banda Chococorn and the Sugarcanes, de Santa Bárbara d'Oeste (SP), se apresenta neste domingo (25), às 19h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), na edição de Halloween da turnê, que passa por cinco cidades brasileiras em outubro. A noite também tem shows das bandas Supervão e Copérnico Maior, e o público é convidado a se fantasiar. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 80,00 pela plataforma Blumie, com opção solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

A turnê celebra os cinco anos do grupo, criado em outubro de 2021, e apresenta principalmente o álbum Todos os Cães Merecem o Céu, escolhido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como um dos 25 melhores de 2026. Formada por Alexandre Luz, Pedro Guerreiro, Pietro Sartori e Pipe Bacchin, a banda ganhou destaque com o álbum de estreia, Siamês, de 2024, e a identidade que batizou de "emo caipira".

Notícias relacionadas