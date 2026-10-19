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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:57

Santa Maria Vídeo e Cinema divulga os curtas selecionados e o artista homenageado: Nelson Diniz

Ator, diretor e dramaturgo, Nelson Diniz construiu uma trajetória que atravessa teatro, cinema, televisão e literatura

Ator, diretor e dramaturgo, Nelson Diniz construiu uma trajetória que atravessa teatro, cinema, televisão e literatura

Gilberto Perin/Divulgação/JC
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O Festival Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) anuncia o homenageado da edição 2026, que ocorre de 11 a 15 de novembro. É o ator, diretor, dramaturgo e escritor gaúcho Nelson Diniz.

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