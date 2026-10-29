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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 12:46

Bataclã FC lança Sopapo Beat em show no Teatro Bancários RS

O grupo liderado por Richard Serraria tem o sopapo, tambor de origem negra gaúcha, no centro de sua sonoridade.

O grupo liderado por Richard Serraria tem o sopapo, tambor de origem negra gaúcha, no centro de sua sonoridade.

NÁTHALY WEBER/DIVULGAÇÃO/JC
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A Bataclã FC faz o show de lançamento do álbum Sopapo Beat nesta sexta-feira (30), às 20h, no Teatro Bancários RS (Coronel Fernando Machado, 820). Liderada por Richard Serraria, a banda sobe ao palco com Sandro Gravador, Duke Jay, Pingo Borel, Tuti Rodrigues, Vitor Curth, Danilo Marcondes, Angelo Primon, Marcelo Corsetti, Indira Castro e Letícia Francisco, com participação especial de Pablo Lanzoni e algumas surpresas. O repertório traz as novas canções e músicas de outros tempos. Os ingressos custam R$ 60,00 e R$ 30,00 (meia-entrada) pelo Sympla. O disco chega às plataformas na íntegra em 20 de novembro, pelo selo paulista Sete Sóis.

Quarto álbum da banda, Sopapo Beat coloca o sopapo, tambor associado à presença negra na formação econômica do Rio Grande do Sul, no centro de sua narrativa, misturando rock, rap, samba e música eletrônica. Com oito prêmios Açorianos de Música, a Bataclã FC mantém o instrumento no centro do palco há quase 30 anos.

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