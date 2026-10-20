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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 09:41

Orquestra Jovem Theatro São Pedro faz concerto gratuito

A Orquestra Jovem Theatro São Pedro reúne mais de 60 crianças e adolescentes em repertório que vai do tango à música popular brasileira.

A Orquestra Jovem Theatro São Pedro reúne mais de 60 crianças e adolescentes em repertório que vai do tango à música popular brasileira.

VITÓRIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Orquestra Jovem Theatro São Pedro apresenta nesta quinta-feira (22), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), um concerto gratuito com mais de 60 crianças e adolescentes, sob regência da maestrina Keliezy Severo e direção artística de Evandro Matté. O repertório vai de tangos argentinos, como Por una cabeza e Libertango, a clássicos brasileiros, como Berimbau, O Mundo É um Moinho, Mais uma Vez e Aquarela. O concerto também conta com a participação do Grupo de Percussão do projeto, do coral Ouviravida e da Plural Cia de Dança. Os ingressos são gratuitos, com retirada na bilheteria do Multipalco a partir de uma hora antes, por ordem de chegada e sem assentos marcados.

Iniciado em 2021, o projeto atende 130 crianças e adolescentes, com aulas de instrumentos e práticas coletivas em orquestras e grupos musicais. A iniciativa é idealizada pelo maestro Evandro Matté, com coordenação pedagógica de Keliezy Severo, e promovida pelo Instituto Orquestra Theatro São Pedro.

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